عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"4 آلاف جنيه".. تحقيقات سقوط قوادة و3 ساقطات داخل شقة مفروشة بالمهندسين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:57 م
Advertisements
شبكة دعارة
شبكة دعارة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المهندسين، وتبين أن قوادة تستقطب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، من الجنسيات العربية "خلايجة".

وأضافت التحقيقات أن القوادة تستأجر الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وتتقاضي 4 آلاف جنيه من راغب المتعة الحرام، وتعطي للساقطة 2000 جنيه، وتتحصل على باقي المبلغ لصالحها.

كانت نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع أمن الجيزة في القبض على شبكة دعارة داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، نطاق قسم شرطة العجوزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، مفاده بورود معلومات للعقيد محمد السعيد بقيام قوادة باستقطاب الفتيات الساقطات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحديدًا أصحاب الجنسيات العربية "الخلايجة"، داخل الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وتقاضيهم منهم 4 آلاف جنيه، تعطي منهم 2000 جنيه للساقطة وتتحصل على باقي المبلغ لصالحها.

وبإعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد منصور وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، تمكنت القوات من القبض عليها صحبة 3 ساقطات، وراغبي المتعة الحرام، داخل احدي الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يومين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ أقل من ساعتين

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ 42 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

07:14 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status