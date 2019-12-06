رابط ’’يلا كورة" مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW (YALLAKORA)

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW









تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"





يدخل فريق الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .





رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW









لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."









رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW





بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1 ، وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".







