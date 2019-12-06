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رداً على اعتداءات تركيا.. قبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
الفجر
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لجأت قبرص إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وبحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز، أكدت قبرص التزامها بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة من الاعتداءات التركية على مواردها البحرية، وطالبت محكمة العدل الدولية بالتدخل وحماية حقوقها من انتهاكات تركيا المتكررة.

وأرسلت قبرص شكوى لمحكمة العدل الدولية بعد قيام أنقرة بإرسال سفن تنقيب في مناطقها البحرية، دون منحها أي تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، وتجاهل تركيا حقوق قبرص المعترف بها دوليا، فهل تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا ضد تركيا واعتداءاتها البحرية؟.

هذا ووقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، وقبل أن يعلنا الجانبين أية تفاصيل تخص المذكرتين، إلا أن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية؛ لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما لم تقدم تركيا إي تفاصيل عن الاتفاق، الذي أعلنته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل، وفي المقابل قالت حكومة شرق ليبيا؛ حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".


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محكمة العدل الدولية قبرص تركيا اعتداءات تركيا اعتداءات

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