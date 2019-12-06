فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات مدوية في تشكيلة الأهلي أمام الهلال

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني بعد قليل.





فايلر يفاجئ جمهور الأهلي بتغييرات مدوية في تشكيلة لقاء الهلال

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد

خط الوسط : - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

شريف إكرامي - سعيد سمير - أليو ديانج - مروان محسن - وليد أزارو - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا.

فيما تم استبعاد صلاح محسن وياسر إبراهيم.



