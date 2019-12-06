«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف yalla shoot رابط ماتش الاهلي TIME

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الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:47 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف الاهلي المصري نظيره الهلال السوداني ضمن دور المجموعات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد السلام.

وتلقى الأهلي هزيمة في الجولة الأولى من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد وذلك على الملعب الاوليمبي برادس ، على الجانب الآخر يتصدر نادى الهلال السوداني لمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من فوز في اللقاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي فريق بلاتينوم حيث يتعادل مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف

ويسعى النادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط ورفع رصيده والبقاء علي قمة المجموعة من أجل أستكمال مشواره الكروي بإفريقيا ، الجدير بالذكر أن النادى الأهلي فاز على فريق بني سويف في كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ويصعد إلي دور ال16.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي، بالاضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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