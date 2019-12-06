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عاجل.. عشرات الجرحى نتيجة إطلاق نار على المتظاهرين في بغداد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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جرحي عراقيين
جرحي عراقيين
حلمي رمضان
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها، بأن هناك عشرات الجرحى في إطلاق نار على المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد من قبل مسلحين مجهولين.

هذا وقد أندلعت احتجاجات بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
 
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.

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الكلمات المفتاحية

بغداد المتظاهرين العراق الجرحى استقالة عادل عبد المهدي احتجاجات العراق

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