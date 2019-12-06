«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي هدف RAMADAN

يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا





بث مباشر مباراة اليوم الأهلي، حيث يحل المركز الرابع بدون نقاط، ومن أن يلتقى بنظيرة الهلال، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية.





يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا





مشاهدة مباراة الاهلى اليوم الجمعة 6-12-2019 يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال Alahly SC vs Alhalal، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية كورة او لاين

يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا









مشاهدة مباراة الاهلى والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 حيث يعول الاهلي في مباراة الليلة على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية ويستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب منحهم فايلر راحة في لقاء بني سويف الأخير بالكأس الذى فاز فيه الأهلي 3/1 يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، رمضان صبحي ، عمرو السولية فيما يفقد الفريق جهود أيمن اشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي.



