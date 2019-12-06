وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا لمواصلة الهلال السوداني بعد قليل.





حافلة الأهلي تصل ملعب السلام قبل انطلاق مباراة الهلال السوداني

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول بعثة الفريق الأحمر إلى ستاد السلام قبل انطلاق المباراة بساعة نصف، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على تفقد أرضية الملعب.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.

كما وصلت منذ قليل حافلة فريق الهلال السوداني إلى ستاد السلام استعدادا لمواجهة مضيفه الأهلي المصري بعد قليل

وفور وصول الفريق السوداني لملعب المباراة حرص الجهاز الفني واللاعبين على تفقد أرضية الملعب.

وكان الهلال السوداني قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالسودان.