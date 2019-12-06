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تعرف على موعد حفل حمادة هلال في جامعة المنصورة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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حمادة هلال
حمادة هلال
هبة أحمد
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يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، يوم الاثنين القادم الموافق 8 ديسمبر، وذلك في جامعة المنصورة، الساعة 1 ظهرًا.

حيث نشر حمادة صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق حمادة على الصورة قائلاً :"مستنيكم ان شاء الله في جامعة المنصورة يوم الأحد 8 ديسمبر في حفلة هتكون لصالح مستشفي 57357".


مشاركة حمادة هلال في رمضان 2019

والجدير بالذكر أنَّ، حمادة هلال خاض السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "ابن أصول، وحقق من خلال نجاحًا كبيرًا،والمسلسل بطولة سوزان نجم الدين،رانيا منصور، محمد نجاتى، إيناس كامل،آيتن عامر عماد رشاد،وفاء سالم، إسلام إبراهيم،حمزة العيلي،كريم أبو زيد، أحمد حلاوة، والمسلسل من إنتاج سينرجي.

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