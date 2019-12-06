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توقعات الأرصاد لطقس الثلاثة أيام المقبلين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة على مناطق الجمهورية.

وأوضح البيان، أنه يسود، خلال يوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وأنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، مشيرًا إلى أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، نهارا بارد ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن طقس يوم الاثنين، قالت الأرصاد، إنه طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلا، ويتكون الصفيع على المزروعات فى وسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.
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