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إنقطاع مياه الشرب عن مناطق بشرق الإسكندرية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن انقطاع المياه بعدد من مناطق شرق المحافظة، مساء اليوم، بسبب إصلاح حط رئيسي قطر 1000م.

وقال بيان صادر من الشركة، انه جارى إصلاح خط رئيسى 1000 م، بأحد الخطوط الناقلة للمياه، والمغذى شرق المحافظة، مما يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق طريق قنال المحمودية، أسفل كوبرى 14 مايو، سموحة، وستتأثر مناطق حجر النواتية وكوبرى الناموس سموحة بإنقطاع المياه، مؤكدة أنه سيتم  إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة أهالي مناطق غرب الإسكندرية بتدبير احتياجاتهم من المياه أو الاتصال على رقم 125 لتوفير سيارات لمياه الشرب.
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب مصر شرق الاسكندرية الاسكندرية اخبار

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