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حصاد الجولة الأولى للقسم الرابع في الدقهلية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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أقيمت مبارات الجولة الأولى بدورى القسم الرابع اليوم الجمعة، وشهدت صراع قوي ومنافسة ساخنة في بداية المسابقة.

ميت سلسيل تمكن من العودة بفوز ثمين خارج الديار حينما تغلب على سماد طلخا بهدفين مقابل هدف وحيد.

منية النصر حقق فوزا هاما وصعبا فى اللحظات الأخيرة أمام مستضيفه كفر الأطرش بهدفين مقابل هدف وحيد.

عزب أشمون تمكن أول فوز له على حساب ضيفه القباب الصغرى فيما تعرض جزيرة القباب للهزيمة الأولى على ملعبه أمام مركز شباب الخياريه بهدفين دون مقابل.

بينما إنتهت مباراة وحيدة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين شباب الجمالية و الشال والمنشية.

وفيما يلى جدول ترتيب الفرق عقب نهاية الجولة الأولى:

١- مركز شباب الخياريه ٣ نقاط
٢- منية النصر ٣ نقاط
٣- ميت سلسيل ٣ نقاط
٤- عزب أشمون ٣ نقاط
٥- الجمالية نقطة وحيدة
٦- الشال والمنشية نقطة وحيدة
٧- شها بدون رصيد
٨- القباب الصغرى بدون رصيد
٩- كفر الأطرش بدون رصيد
١٠- سماد طلخا بدون رصيد
١١- جزيرة القباب بدون رصيد
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