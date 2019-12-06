مديرة قصر ثقافة كفر الدوار: تعرضت لـ التنمر بسبب النقاب



وأشارت "قماح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها عملت مع 3 مديريين، وكانت تشارك في عدد من الحفلات والفاعليات، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لإختيار مديرا لقصر الثقافة، وتم ترشيح 4 أشخااص هى واحدة منهم.



وأضافت أنه تم اختيارها ف 21 نوفمبر مديرا لقصر الثقاقة بصفة مؤقتة لحين تشكيل اللجنة القائمة، ولكن في 4 ديسمبر تداولت صورة لها بالنقاب، معتبرة أنها تعرضت للتنمر بسبب النقاب، متابعة: "في بوستن اتنشر وفيه تنمر بيا، ووصفي بأني داعشية، وأني لا أؤتمن على أطفال".



وأوضحت أن ارتداؤها للنقاب، ليس بسبب انتمائها لأي تيار، وإنما هو لسبب اجتماعي يخص أسرتها، مؤكدة أنها تدير حفلات، وتحظى بإشادة كل المسئولين، فكيف تكون مقصرة في عملها، ونوهت بأنه صدر قرار جديد بتعيين شخص آخر معها.



كشفت الدكتورة منى قماح، مدير قصر ثقافة كفر الدوار السابق، تفاصيل إلغاء تعيينها مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار بسبب أنها منتقبة، موضحة أنها خريجة كلية فنون جميلة بتقدير إمتياز، وكانت الأولى على الدفعة، وتم تعيينها في 2012 أخصائية فنون تشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار.