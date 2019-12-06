«شووت elahly لايف»مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط ماتش الاهلي ضد الهلال يلا شوت PLUSرابط ماتش الاهلي YOUTUBE

يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره الهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتسلح بالأرض والجمهور

يتسلح النادي الأهلي في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور في المباراة التي ستقام على استاد السلام بحضور 15 ألف متفرج أهلاوي وهي السعة التي وافقت عليها الجهات الأمنية، النادي الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والاول له في البطولة الإفريقية بعدما مني المارد الأحمر بالهزيمة في لقاء الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.

الأهلي قادم من فوز مريح وسهل على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهم منذ ثلاثة أيام في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في لقاء شهد تواجد أكثر من لاعب بديل في تشكيل المارد الأحمر بقرار من فايلر المدير الفني للمارد الأحمر الذي فضل إراحة اللاعبين الأساسيين وشهدت تألق الدولي المغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ.

الأهلي يعاني من الإصابات والغيابات قبل موقعة بطل السودان

يعاني الأهلي في لقاء اليوم من غياب الدولي التونسي علي معلول الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها في لقاء النجم الساحلي التونسي في لقاء الجولة الأولى، بجانب أيمن أشرف قلب الدفاع الذي تعرض للطرد في أول 12 دقيقة من لقاء الأهلي وبطل تونس الماضي.

استاد جديد للأهلي

مجلس إدارة الأهلي أعلن عن تغيير اسم ملعب السلام إلى استاد الأهلي بعد اتفاقه مع شركة "استادات" من أجل الحصول على حق انتفاع ملعب السلام ليصبح ملعب النادي لمدة 25 عامًا على أن يحمل اسم وشعار النادي، كما أعلن المجلس حلول شركة استادات بريزنتيشن لايف محل شركة بريزنتيشن في عقد إدارة قناة النادي الأهلي الفضائية، وحق الشركة في الاستغلال الإعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، واعتمد المجلس بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس .

الأهلي يعلن جاهزية نجمه للقاء الهلال





أعلن النادي الأهلي عن جاهزية محمد هاني مدافع الفريق للقاء اليوم أمام بطل السودان، بعدما شارك في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية، وبات جميع لاعبي الأهلي جاهزون لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد أول ثلاثة نقاط في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.

واستقر رينيه فايلر على خوض مباراة الأهلي والهلال السوداني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي

خط الوسط: حسين الشحات- عمرو السولية – أليو ديانج – رمضان صبحي – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جونيور أجايي

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني ببطولة إفريقيا

يلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والصومال، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والرباط والجزائر، الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة والدوحة والكويت والبحرين وسوريا وبغداد والقدس، الساعة الحادية عشر بتوقيت موريتانيا، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في المباراة التي ستذاع عبر فضائية بي إن سبورت أتش دي 1 بجانب الفضائية الثانية عبر بثها الأرضي.

ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

يقع الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما يقع الهلال في المركز الأول برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب الصدارة.



