Advertisements
Advertisements
Advertisements

في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
مسرح شباب العالم
مسرح شباب العالم
ميسون أبو الحسن
Advertisements

تستعد مصر لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي تنظمه مصر بحضور كوكبة ضخمة من مختلف الشباب والجنسيات والدول حول العالم، ويفتتحه "مسرح شباب العالم" في نسخته الثانية، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والمشرف على مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.


ويرفع مسرح شباب العالم شعار "الفنون.. إحياء الإنسانية" هذا العام؛ حيث تناقش قضايا إنسانية، وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال النسخة الأولي من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف؛ حيث أقام المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، وتناولت قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع ، ويقوم حاليًا بورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.


وتم إنشاء "مسرح شباب العالم"؛ ليكون نقطة التقاء بين شباب العالم بمختلف ثقافاتهم وأفكارهم، ولتبادل ألوان الفنون المختلفة والثقافات بين الدول.


يذكر أن مصر تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينطلق خلاله الموسم الثاني من مسرح شباب العالم.

في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم مسرح شباب العالم الفجر الرئيس عبدالفتاح السيسي إحياء الإنسانية

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعتين و 21 دقيقة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ أقل من ساعتين

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين و 46 دقيقة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

انطلاق منتدى شباب العالم تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للشباب‎

تخصيص مساحة للإبداع.. 8 معلومات عن النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم

عضو "تنسيقية الأحزاب": أجندة "إفريقيا 2063" أبرز محاور منتدى الشباب (فيديو)

أميرة العادلي توضح أهمية الورش التحضيرية بمنتدى شباب العالم

تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم أعاد رسم مصر على خريطة سياحة المؤتمرات

جهاد سيف: منتدى شباب شرم الشيخ جلسة مكاشفة مع العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status