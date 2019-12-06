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تحديث فورت نايت Fortnite الجديد سيتم إطلاقه خلال ساعات.. اعرف الاختلاف بين التحديثات القديمة والجديدة مميزات باتل رويال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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لعبة فورت نايت Fortnite
لعبة فورت نايت Fortnite
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أعلنت الصفحة الرسمية للعبة فورت نايت Fortnite على موقع التغريدات "تويتر"، عن تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد والذي سيتم إطلاقه خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم توضيح الإضافات الموجودة فيه، وانزعج الكثير من محبي لعبة Fortnite من التحديثات السابقة لهذه اللعبة بسبب عدم تقديم ملاحظات عن التحديث، مما يجعل الأمر في غاية الصعوبة على اللاعبين.

تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد
قامت لعبة فورت نايت Fortnite بالإعلان عن إطلاق تحديث جديد للعبة في الساعات القادمة، وتعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب الإلكترونية الموجودة الآن في السوق، وسيتضمن هذا التحديث أمور وإضافات تدل على اقتراب موسم الشتاء وأعياد الميلاد، وذلك يتم من خلال الملابس والجلود الموجودة داخل اللعبة، وأيضًا بعض الأماكن التي سيتم غمرها بالثلوج، ولكن ما يهم اللاعبين الآن هو الأدوات الجديدة التي تسهل عملية اللعب، والعمل على جعل اللعبة أسرع وأفضل.

وجه الاختلاف بين التحديث الجديد والتحديثات السابقة لفورت نايت Fortnite 
ويختلف تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد تمامًا عن التحديثات القديمة، ويعتبر من أبرز الاختلافات أن الانتقال على الخريطة أوقات العواصف أصبح أمرًا سهلًا للغاية، كما أنه تم إضافة طرق مختلفة ليتمكن اللاعبين من خلالها الإحياء وتجنب الموت، وبالتالي يكون الموضوع أسهل للدخول في مغامرات أكثر.

إصدار فورت نايت Fortnite باتل رويال
تم تصميم هذا الإصدار خصيصًا لخدمة التكنيك الجماعي في اللعب، وذلك بالاستعانة بمحرك اللعب المجاني أنريل إنجن Unreal Engine، حيث أن هذا الإصدار له العديد من المميزات التي لم تكن متواجدة سابقًا ومن أهمها أنه من الوارد أن يعمل على أنواع متعددة من أنظمة التشغيل مثل (ويندوز - مايكروسوفت - iOS - أندرويد - بلاي ستيشن- إكس بوكس).

وتم الاعتماد على فكرة البقاء في اللعبة، والفائز هو من يتمكن الصمود، كما يمكن للاعب الاختيار من بين عدد كبير من الأنظمة اللعب منفرد، أو ثنائي و رباعي.

ميداليات فورت نايت Fortnite الجديدة

1- ميدالية First Match Medal 
تكون من نصيبك بعد تكملة أول مباراة لك في اليوم الذي تخوض فيه المنافسات.

2- ميدالية Sniper Medal
يمكنك الحصول عليها بعد تمكنك من القضاء على أحد خصومك من خلال سلاح قنص على بعد لا يقل عن 100 متر.

3- ميدالية Battle Medal
يتم الحصول عليها أثناء خوض السباق.

4- ميدالية Scavenger Medal
يمكنك الحصول عليها من خلال البحث عن 3 صناديق وفتحها، أو الحصول على اللاما أو قطرات الإمدادات.

5- ميدالية Battle Medal
ستقابلك أثناء المباراة، وبمجرد قدرتك على القضاء على لاعب واحد من منافسيك فإنك تحصل على واحدة منها.

6- ميدالية Fishing Medal
تحصل عليها عندما تتمكن من إصطياد أحد العناصر داخل اللعبة عن طريق Fishing Pole.
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