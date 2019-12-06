تحديث فورت نايت Fortnite الجديد سيتم إطلاقه خلال ساعات.. اعرف الاختلاف بين التحديثات القديمة والجديدة مميزات باتل رويال

أعلنت الصفحة الرسمية للعبة فورت نايت Fortnite على موقع التغريدات "تويتر"، عن تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد والذي سيتم إطلاقه خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم توضيح الإضافات الموجودة فيه، وانزعج الكثير من محبي لعبة Fortnite من التحديثات السابقة لهذه اللعبة بسبب عدم تقديم ملاحظات عن التحديث، مما يجعل الأمر في غاية الصعوبة على اللاعبين.





تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد

قامت لعبة فورت نايت Fortnite بالإعلان عن إطلاق تحديث جديد للعبة في الساعات القادمة، وتعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب الإلكترونية الموجودة الآن في السوق، وسيتضمن هذا التحديث أمور وإضافات تدل على اقتراب موسم الشتاء وأعياد الميلاد، وذلك يتم من خلال الملابس والجلود الموجودة داخل اللعبة، وأيضًا بعض الأماكن التي سيتم غمرها بالثلوج، ولكن ما يهم اللاعبين الآن هو الأدوات الجديدة التي تسهل عملية اللعب، والعمل على جعل اللعبة أسرع وأفضل.





وجه الاختلاف بين التحديث الجديد والتحديثات السابقة لفورت نايت Fortnite

ويختلف تحديث لعبة فورت نايت Fortnite الجديد تمامًا عن التحديثات القديمة، ويعتبر من أبرز الاختلافات أن الانتقال على الخريطة أوقات العواصف أصبح أمرًا سهلًا للغاية، كما أنه تم إضافة طرق مختلفة ليتمكن اللاعبين من خلالها الإحياء وتجنب الموت، وبالتالي يكون الموضوع أسهل للدخول في مغامرات أكثر.



