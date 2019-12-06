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تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر
محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : محمود وحيد، وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: إليو ديانج، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف الهلال السوداني، في ديربي وادي النيل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، والتي أقيمت بتونس في بداية دور المجموعات.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط.
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