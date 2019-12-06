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يلا شوت الاهلي A Match day 15 Fri, December 6 مباراة AHLY VS AlHilal مشاهدة الاهلي والهلال بث مباشر PLUS TIME

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:10 م
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يلا شوت الاهلي
يلا شوت الاهلي
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عشاق كرة القدم في مصر والسودان والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشادة مباراة الأهلي والهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا عبر BIEN SPORT يلا شوت رابط مجاني مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني بدون اي تقطيع.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي اللقاء اليوم وهو في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة التي تلقاها من فريق النجم الساحلي التونسي في مباراة افتتاحية الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة الأغلى لدى جماهير المارد الأحمر في مصر والعالم العربي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

كما يدخل نادي الهلال السوداني اللقاء وهو في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط من فوز حققه على فريق بلاتينيوم في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق الهلال السوداني إلى تحقيق الفوز اليوم على ملعب القاهرة وأمام جماهير النادي الأهلي لمواصلة تصدر ترتيب المجموعة الثانية.

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