شاهد.. أحمد العوضي يُروج لمسلسل "شديد الخطورة"





وعلق" العوضي" على الصورة قائلاً: "مسلسل شديد الخطورة، مالك البغدادي، قريبًا إن شاءالله".





أبطال مسلسل "شديد الخطورة"



المسلسل من المُقرر عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية، وهو بطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، هادى الجيار، رياض الخولى، حسنى شتا، محمود حجازى، ليلى حسين، ناهد رشدى،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، إنتاج سينرجى.



مشاركة أحمد العوضي في فيلم "لص بغداد"



يُشار أن أحمد العوضي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، والفيلم بطولة محمد عادل إمام،أحمد العوضي،فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة،صلاح عبد الله، ياسمين رئيس، أمينة خليل،أحمد رزق، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي، والفيلم من المُقرر عرضه يوم4 يناير القادم.



مشاركة أحمد العوضي في رمضان 2020



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد العوضي حاليًا في مسلسل "الاختيار"، والمسلسل من المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2020، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي،ويجري حاليًا الاستعدادات لاختيار باقي الأبطال .



مشاركة أحمد العوضي في رمضان2019



والجدير بالذكر أنَّ ، الفنان أحمد العوضى شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "لآخر نفس"، "كلبش٣"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



شوق الفنان أحمد العوضي، مُحبيه إلى مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر أحمد مجموعة صورة جديدة له،من كواليس مسلسل "شديد الخطورة"، ظهر في الصور وهو مُلقي على الأرض بعدما انقلب من السيارة التي كان يستقلها، وظهر وجهه وهو ملطخ بالدماء.