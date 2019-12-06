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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:04 م
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بوابة الفجر
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يستضيف فريق الأهلي المصري نظيره الهلال السوداني،عبر bein موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم،موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم نقدم لكم مباراة الاهلي والهلال حيث يخوض فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، مباراة الأهلي اليوم قوية ويدخل فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،تعتبر مباراة الاهلي والهلال إختباراً كروياً هاما عندما يتواجه الأهلي ضد الهلال السوداني بإستاد السلام مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني تأتي اليوم في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا يدخل فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،وسيتم نقل مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري بث مباشر.
 

 

  مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

عبر bein موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم 06-12-2019 والقنوات الناقلة بدوري ابطال افريقيا موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم والقنوات الناقلة الأهلي Vs الهلال – السودان. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : ستاد الأهلي . المعلق : حفيظ دراجي . موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

 

تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي beIN
 
 
لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."


 

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