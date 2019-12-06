  مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

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عبر bein موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم 06-12-2019 والقنوات الناقلة بدوري ابطال افريقيا موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني اليوم والقنوات الناقلة الأهلي Vs الهلال – السودان. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : ستاد الأهلي . المعلق : حفيظ دراجي . موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .









تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"





يدخل فريق الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .





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لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."













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