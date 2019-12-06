Advertisements
Advertisements
Advertisements

43 يومًا.. أهم المعلومات عن "صوم الميلاد" ومتي طبقته الكنيسة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:06 م
Advertisements
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
Advertisements
يحتفل الأقباط في هذه الأيام بصوم الميلاد المجيد، الذي بدأ في يوم الثلاثاء في الخامس والعشرون من نوفمبر المنصرم، ويستمر لهذا العام 43 يومًا بدلًا من 42 يومًا، ومن المقرر الإحتفال بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.

وصوم الميلاد المجيد هو من الدرجة الثانية في أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتستعرض " الفجر" أهم المعلومات عن تاريخ هذا الصوم المقدس.

عيد الميلاد لدى الأقباط يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد السيد المسيح له كل المجد، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني.

ونتيجة إختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليوناني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ومع إصلاح التقويم اليوناني ونشوء التقويم الغريغوري المتبع في أغلب دول العالم، نشأ فرق في التوقيت بين 25 ديسمبر اليولياني الشرقي و25 ديسمبر الغريغوري الغربي، ولكون الفرق يتزايد بمرور القرون، فالفرق حاليًا ثلاثة عشر يومًا وغدت الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني الشرقي تقيم العيد في 7 أو 8 يناير في حين تقيمه الكنائس التي جمعته مع عيد الغطاس على التقويم الشرقي في 19 يناير رغم قلّة عددها وأبرزها بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس، في حين أن بطريركية كيلكيا اعتمدت التقويم الغربي وباتت تقيم عيد الميلاد مع عيد الغطاس في 6 يناير، المألوف.

كما تقيم عدد من الكنائس الأرثوذكسية عيد الميلاد والغطاس بحسب التقويم الغريغوري منها بطريركية انطاكية، القسطنطينية، الاسكندرية، اليونان، قبرص، رومانيا وبلغاريا أما كنائس روسيا، أوكرانيا، القدس، صربيا، مقدونيا، مولدافيا وجورجيا فضلًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية فتعتمد التقويم اليولياني في تحديد هذه الأعياد.

ويختلف الاحتفال بحسب الأحوال لا تعتبر الطوائف المسيحية الاحتفال تاريخًا واقعيًا لذكرى ميلاد المسيح، بل باستذكار قدومه إلى العالم وما حمل ذلك من معاني روحية.

ويعود تاريخ التعييد لميلاد المسيح بالجسد، في بعض الكنائس الشرقيّة، إلى أواخر القرن الثاني، بحسب ما ورد في بعض النصوص للقدّيس اكليمنضس الإسكندريّ أوّل من ذكر هذا العيد.

وهذا التعييد كان يتمّ في يوم عيد الظهور الإلهيّ في السادس من شهر كانون الثاني، واستمرّ ذلك إلى القرن الرابع؛ والقرن الخامس في كنيسة الإسكندريّة، واستند الاحتفال بهذين العيدين في اليوم ذاته إلى ما ورد في إنجيل لوقا 3: 23، مباشرة بعد معموديّة يسوع من يوحنّا في الأردن، "ولمّا ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة".

ومن هنا افتُرض أنّ يسوع اعتمد من يوحنّا في اليوم ذاته الذي وُلد فيه بالجسد قبل ثلاثين سنة.

أمّا كنيسة روما فكانت تعيّد لميلاد الربّ بالجسد، لكن في الخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل أقدم شهادة على ممارسة كنيسة روما تعود إلى العام 336.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد صوم الميلاد المسيح الكنيست

أخبار تهمك

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ ساعة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ أقل من ساعتين

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

يسرا تحتفل بـ"الكريسماس" في السفارة الأمريكية

شاهد كيف احتفل دونالد ترامب وزوجته بـ"الكريسماس" (صور)

رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف سبب الاحتفال بعيد الميلاد يوم 4 يناير بدلا من 7

الروم الكاثوليك يحتفلون بعيد الغطاس (صور)

اليوم.. الكنائس الأرثوذكسية تحتفل ببرامون عيد الغطاس المجيد

كنيسة مار مرقس بفيصل تحتفل ببرامون عيد الغطاس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status