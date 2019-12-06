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شي يوه وين: 25 مليون عدد المسلمين في الصين.. وبكين بها 60 مسجدا (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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شي يوه وين
شي يوه وين
داليا الحسين
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قال شي يوه وين، المستشار الثقافي لدى سفارة الصين بالقاهرة، إنه هناك 60 مسجدا فى بكين يتم فتحهم على مدار الـ24 ساعة، وهو غير متوفر في بلاد عربية، مشيرًا إلى أنه مسلم ويعيش في بكين.

وأضاف "وين"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الصين تؤمن بحرية الاعتقاد، وهناك محاولات لتشويه الحكومة الصينية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يتردد عن وجود معسكرات تعذيب.

وتابع أن عدد المسلمين حوالي 25 مليون مسلم، لافتًا إلى أن في كل مدن الصين هناك مطاعم "حلال"، وكل المدارس الرسمية والخاصة والجامعات لا بد أن يكون بها مطاعم إسلامية للموظفين والطلاب والأساتذة.
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