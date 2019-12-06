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مجانا مشاهدة مباراة الاهلي والهلال على تايم سبورت بث مباشر الاهلي والهلال time sport كورة لايف مباراة الاهلي والهلال hd

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
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يواجه الأهلي المصري فريق الهلال السوداني مساء اليوم 6 /12 /2019، يستظيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في المباراة الثانية للأهلي المصري في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يحل الهلال السوداني ضيفا ثقيلا على الأهلي المصري اليوم على استاد القاهرة الدولي ، يدخل الأهلي لقاءه امام الهلال وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث كاملة لاسيما بعد خسارته أمام النجم الساحلي بنيجة 1-0 مع أداء هزيل قدمه الأهلي في رادس.

يقدم لكم موقع “صحيفة العين” خدمة مجانية في متابعة المباراة المقامة بين الأهلي والهلال السوداني اليوم 6 ديسيمبر 2019، في الجولة الثانية من دور مجموعات أبطال أفريقيا ويرغب الاهلي في تحقيق أول انتصار له في دور مجموعات ابطال افريقيا لاسيما بعد خسارته امام النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة، سيكون عشاق النادي الاهلي على موعد متابعة لقاء حافل بالمتعة الأثاراة والقوة والتنافسية بين الفريقين لاسيما ان عشاق النادي الأحمر يرغبون في نسيان خسارة الفريق في الجولة السابقة.

تنطلق مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بتمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة بما يوافق الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، وتذاع مباراة الاهلي الهلال على قناة بي ان سبورت اتش دي الاولى beIN Sports HD 1، تنقل أيضا عبر قناة تايم سبورت.

يمكن متابعة اللقاء القوي والمرتقب بين الاهلي الهلال في دوري ابطال افريقيا على موقعكم الرياضي المفضل “صحيفة العين” حيث اننا سوف ننشر لكم متابعة خاصة ومستمرة، وسوف نغطي كافة الاخبار المتعلقة في الفريقين، كما سننشر ايضا أهم الاخبار المتعلقة في الفريقين،وأخيرا متابعين موقع صحيفة العين ننهي معكم موعد وتفاصيل مباراة الاهلى الهلال السوداني والقنوات الناقلة لها، وسنكون معكم في تغطية أخر الاخبار المتعلقة بأهم وأجمل المبارايات في شتى المسابقات الأوروبية والعالمية والمحلية، وفي تغطية البطولات والكؤوس العربية.

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