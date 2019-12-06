بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

يواجه الأهلي المصري فريق الهلال السوداني مساء اليوم 6 /12 /2019، يستظيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في المباراة الثانية للأهلي المصري في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يحل الهلال السوداني ضيفا ثقيلا على الأهلي المصري اليوم على استاد القاهرة الدولي ، يدخل الأهلي لقاءه امام الهلال وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث كاملة لاسيما بعد خسارته أمام النجم الساحلي بنيجة 1-0 مع أداء هزيل قدمه الأهلي في رادس.





متابعة المباراة المقامة بين الأهلي والهلال السوداني اليوم 6 ديسيمبر 2019، في الجولة الثانية من دور مجموعات أبطال أفريقيا ويرغب الاهلي في تحقيق أول انتصار له في دور مجموعات ابطال افريقيا لاسيما بعد خسارته امام النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة، سيكون عشاق النادي الاهلي على موعد متابعة لقاء حافل بالمتعة الأثاراة والقوة والتنافسية بين الفريقين لاسيما ان عشاق النادي الأحمر يرغبون في نسيان خسارة الفريق في الجولة السابقة.



تنطلق مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بتمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة بما يوافق الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، وتذاع مباراة الاهلي الهلال على قناة بي ان سبورت اتش دي الاولى beIN Sports HD 1، تنقل أيضا عبر قناة تايم سبورت.





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