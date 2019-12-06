طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والهلال في البيت .. رابط مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني مجاني الآن بدون تقطيع

يلتقي فريقي الاهلي والهلال السوداني ضمن دور المجموعات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد السلام ، خاض الشياطين الحُمر اللقاء الماضي وتلقي هزيمة من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد وذلك على الملعب الاوليمبي برادس ، على الجانب الآخر يتصدر انادى الهلال السوداني لمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من فوز في اللقاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي فريق بلاتينوم حيث يتعادل مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف ، واليوم النادى الأهلي فرصته في حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده والبقاء علي قمة المجموعة من أجل أستكمال مشواره الكروي بإفريقيا ، الجدير بالذكر أن النادى الأهلي فاز على فريق بني سويف في كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ويصعد إلي دور ال16..





تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..





يعود النادي الأهلي للعب بين جماهيره في ملعبه الجديد “استاد السلام” لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





الأهلي خسر الجولة الأولى بهدف نظيف في ملعب رادس أمام النجم الساحلي بعد أن خاض أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً.





لكن منافس العملاق الأحمر حقق بداية أفضل وفاز في ملعبه بهدفين مقابل هدف على فريق بلاتينيوم من زيمبابوي ليتصدر المجموعة.





وحصلت إدارة الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير "الأحمر"، في المواجهة إلى 15 ألف متفرج بدلاً من 10 آلاف، خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالإثارة والندية.

في المقابل، يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، وتكرار انتصاره على الأهلي بالقاهرة، بعدما سبق أن تغلب على نظيره المصري 1-0 في ذهاب دور 32 لنسخة البطولة عام 2004، ليطيح به مبكراً من المسابقة.

صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا .



