الليلة.. هنا شيحة ضيفة رامي رضوان في مساء dmc

هنا شيحة عضو تحكيم لجنة أفاق السينما العربية



وتتحدث هنا شيحة، خلال الحلقة عن تجربة إختيارها كعضو لجنة تحكيم أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.



امنياتها للعام الجديد 2020



كما تكشف هنا شيحة عن إمنياتها للعام الجديد 2020، وذلك خلال حوارها مع رامي رضوان على الهواء مباشرة.



عمل درامي بمشاركة شقيقتها



وفي سياق منفصل كشفت الفنانة هنا شيحة عن عمل درامي يتم التحضير له بمشاركة شقيقتها الفنانة حلا شيحة للمرة الأولى.



هنا شيحة تعود للحوارات الإذاعية بعد غياب



وكشفت ذلك من خلال برنامج ليل داخلي للكاتب والسيناريست هيثم دبور في حوار معه على راديو اينرجي تردد 92.1 بعد فترة غياب عن الحوارات الإذاعية وتحدثت عن مشوارها الفني ومشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعن مشاركتها في مسلسل نصيبي وقسمتك، وكانت قد كشفت من قبل عن حلمها تجسيد شخصية جميلة بوحريد.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41



ومن الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة هنا شيحة، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تألقت فيه بإطلالتها الساحرة التي نالت إعجاب الجمهورمع شقيقتها الفنانة حلا شيحة، وشاركت في لجنة تحكيم أفاق السينما العربية.

تحل الليلة الفنانة هنا شيحة، ضيفة في برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة dmc، وذلك في تمام الحادية عشرة مساءً.