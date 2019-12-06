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في حملات تموينية.. ضبط أعشاب وتوابل مجهولة المصدر بالجيزة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 17 انتاج خبز ناقص الوزن، 14 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى ضبط توابل وأعشاب غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وبلغ الإجمالي 73 قضية تموينية مخالفة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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