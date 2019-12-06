Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما لا تعرفه عن نائبات المحافظين الجدد (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:54 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، تقرير مصور عن عدد من نائبات المحافظين الجدد، وحياتهم قبل توليهم المنصب، وكيف استقبلوا هم وأسرهم الخبر.

وقالت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إنها كانت تعمل مديرة تنفيذية لشركة دعاية وإعلان قبل توليها المنصب، مشيرة إلى أنها فوجئت بتعيينها بهذا المنصب، وسعدت كثيرا ولكنها شعرت بحجم المسئولية، لافتة إلى أن أسرتها شعرت بالفخر بها، مضيفة: "عندي بنتين وشرحت للبنت الكبيرة طبيعة شغلي، وفهمتها أني بعمل حاجة مهمة للبلد".

بينما أوضحت دينا محمد، نائب محافظ مرسى مطروح، أن وظيفتها الأصلية معملة رياض أطفال، وحصلت على دبلومات في إدارة الأعمال، والصحة النفسية، والتنمية البشرية، لافتة إلى أنها تشعر أنها في حلم، مضيفة: "أهلي وزوجي واقفين في ضهري".

ومن ناحيتها قالت لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إنها حرصت على أن يكون زوجها وأسرتها معها يوم أداء اليمين، مضيفة: "الناس لما بتقابلني بتقولي إنتي ادتينا أمل، إن ممكن حد عادي يكون في يوم من الأيام في منصب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائبات المحافظين الجدد حركة المحافظين توك شو إكسترا نيوز

أخبار تهمك

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ أقل من ساعتين

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

من هو اللواء "محمود عشماوي" المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية؟

رئيس الوزراء: حصر جميع المشروعات التعثرة.. وتوجيه عاجل للمحافظين

محافظ دمياط: زوجي لم يعترض على عملي.. وسعيد بنجاحي

عاجل.. كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة للمحافظين قبل حركة التعديلات الجديدة (أسماء ومعلومات وسيرة ذاتية)

عقب توليه لمدة عام.. حركة المحافظين الجدد تطيح بمحافظ الإسكندرية خلال زيارته لفرنسا

نائب محافظ القليوبية: تمكين الشباب ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status