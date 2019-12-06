ما لا تعرفه عن نائبات المحافظين الجدد (فيديو)



وقالت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إنها كانت تعمل مديرة تنفيذية لشركة دعاية وإعلان قبل توليها المنصب، مشيرة إلى أنها فوجئت بتعيينها بهذا المنصب، وسعدت كثيرا ولكنها شعرت بحجم المسئولية، لافتة إلى أن أسرتها شعرت بالفخر بها، مضيفة: "عندي بنتين وشرحت للبنت الكبيرة طبيعة شغلي، وفهمتها أني بعمل حاجة مهمة للبلد".



بينما أوضحت دينا محمد، نائب محافظ مرسى مطروح، أن وظيفتها الأصلية معملة رياض أطفال، وحصلت على دبلومات في إدارة الأعمال، والصحة النفسية، والتنمية البشرية، لافتة إلى أنها تشعر أنها في حلم، مضيفة: "أهلي وزوجي واقفين في ضهري".



ومن ناحيتها قالت لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إنها حرصت على أن يكون زوجها وأسرتها معها يوم أداء اليمين، مضيفة: "الناس لما بتقابلني بتقولي إنتي ادتينا أمل، إن ممكن حد عادي يكون في يوم من الأيام في منصب".



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، تقرير مصور عن عدد من نائبات المحافظين الجدد، وحياتهم قبل توليهم المنصب، وكيف استقبلوا هم وأسرهم الخبر.