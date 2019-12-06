Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط "يلا شوت" Allo Bein مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الهلال فى دوري ابطال افريقيا عبر رابط "يلاشوت"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:50 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر، يلا شووت الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا yalla shoot بث مباشر الهلال السوداني ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش الأهلي والهلال السوداني اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي ضد الهلال السوداني kora live

بث مباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد النجوم فى كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم  مع نظيره الأهلي السعودي، في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خاد الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

 

بث الاسطورة مشاهدة الهلال السوداني ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والهلال السوداني الآن يلا شوت اليوم، ماتش الهلال السوداني ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر kooora goal

وتنطلق مباراة النجوم ضد الأهلي في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

 

كورة ستار الأهلي ضد الهلال السوداني kora star ، بين ماتش بث مباشر الأهلي والهلال السوداني اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الأهلي والهلال السوداني اليوم Dawri Plus

يذكر أن الاهلي يأتي ضمن أول ثلاث مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولي برصيد 20 نقطة في المركز الثالث ، لعب الأهلي 10 مباريات حتي الأن فاز في ست مباريات وتعادل في اتنين و تلقي الهزيمة في مواجهتين له.

 

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر goalarab"

وفي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الأهلي السعودي في التغلب علي نظيره النجوم و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح الاهلي ، و أحرز الهدف اللاعب "دجانيني تافاريس" عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 27 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في يوم 18 من شهر يناير في هذا العام الجاري ضمن إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الدور 32 الاهلي والهلال السوداني الاهلي ضد الهلال السوداني الاهلي ضد الهلال

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ ساعة و 23 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status