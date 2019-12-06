رابط "يلا شوت" Allo Bein مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الهلال فى دوري ابطال افريقيا عبر رابط "يلاشوت"

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بث مباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد النجوم فى كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم مع نظيره الأهلي السعودي، في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خاد الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

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وتنطلق مباراة النجوم ضد الأهلي في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

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يذكر أن الاهلي يأتي ضمن أول ثلاث مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولي برصيد 20 نقطة في المركز الثالث ، لعب الأهلي 10 مباريات حتي الأن فاز في ست مباريات وتعادل في اتنين و تلقي الهزيمة في مواجهتين له.

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وفي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الأهلي السعودي في التغلب علي نظيره النجوم و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح الاهلي ، و أحرز الهدف اللاعب "دجانيني تافاريس" عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 27 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في يوم 18 من شهر يناير في هذا العام الجاري ضمن إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.



