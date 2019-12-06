هل الإنسان يشعر بقرب موعد وفاته؟.. أزهري يرد

قال الشيخ طه المغازي، من علماء الأزهر الشريف، إن الموت عبارة عن انفصال الروح عن الجسد، موضحًا أنه إذا انفصل الروح عن الجسد تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ حياة لا يعلمها إلا الله وهي الحياة البرزخية.



وكشف "المغازي"، خلال حواره مع قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، عن إذا كان يشعر الإنسان بقرب موعد وفاته أم لا، قائلًا إن ذلك يكون إحساسي نفسي داخلي بداخل الإنسان، وقد يكون الإنسان صادق فيه أو غير صادق، وقد يكون الإنسان مريضًا فيشعر بذلك، مؤكدًا أن لا أحد يعرف موعد الموت والحياة إلا الله سبحانه وتعالى.



وأشار إلى أنه لا يعلم حققية الحياة البرزخية إلا الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه قد يكون تغغير شكل وجه الإنسان بعد وفاته ناتج عن تغيير الدم، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بسوء أو حسن الخاتمة.

