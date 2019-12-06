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جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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المهرجان
المهرجان
آية حمروشي
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شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم في مهرجان "أطفال العالم يلتقون"، بمشاركة ٢٢ دولة ومن تنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، وذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والمشاركة الطلابية.

وتضمن المهرجان عروض فنية وثقافية وفلكلور ومواهب تحمل رسالة سلام ومحبه الى أطفال وشعوب العالم بجانب دفليه بالملابس التراثية للدول المشاركة، وحلقات نقاشية لجميع الوفود، وبرنامج سياحي ترفيهي بالقاهرة والجيزة لزيارة المعالم السياحية، وجولات حرة للفرق المشاركة في الأماكن التراثية والحضارية.

جدير بالذكر أن المهرجان تضمن مشاركة من دول "بولندا، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، إندونسيا، الأردن، باكستان، إيطاليا، تونس، فلسطين، الصين، المغرب، سوريا، أوكرانيا، فرنسا، بنجلادش، الهند، السودان".
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
جامعة حلوان تشارك في مهرجان أطفال العالم (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان كليه التربية الرياضية عروض فنية جامعة حلوان أطفال العالم

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