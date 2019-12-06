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تشكيل الهلال السوداني الرسمي أمام الأهلي.. مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم YALLA AHLY

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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نتيجة مباراة الأهلي والهلال
نتيجة مباراة الأهلي والهلال
محمد الصو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل على ملعب "الأهلي" بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي.

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله .

خط الوسط: نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد ،سليم محمد.

خط الهجوم: محمد موسى الضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف الهلال السوداني، في ديربي وادي النيل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، والتي أقيمت بتونس في بداية دور المجموعات.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط.
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