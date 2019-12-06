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تحرير 3095 مخالفة مرورية بالجيزة في 24 ساعة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 3095 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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