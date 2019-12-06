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12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني غدا الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 
 
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة 
 
وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني غدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام. 
 
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا 
 
وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني غدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي. 
 
قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 
 
وفي مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي في الوطن العربي قررت مجموعة من القنوات المفتوحة إذاعة مباراة الفريق ضد الهلال السوداني غدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مجاني. 
 
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا 
 
ويقدم لكم موقع "الفجر" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:  

- تنقل قناة تايم سبورت مباراة الاهلي ضد الهلال على التردد الأرضي
 
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4. 
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat. 
قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E. 
 قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E. 
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. 
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E. 
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A. 
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird. 
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. 
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. 
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. 
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. 
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D. 
قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. 
قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A. 
قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. 
 
ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا 
 
ويتواجد النادي الهلال السوداني ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.

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