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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني ahly vs Helal OM Dorman LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الاهلي CAF Champions

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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تلقى الأهلي أول هزيمة له في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.
ومنح حكم المباراة الأهلي بطاقة حمراء في أول ربع ساعة تلقاها أيمن أشرف في لقطة مثيرة للجدل ليكما الأهلي المباراة بعشرة لاعبين مما كان له تأثير كبير على مستوى الفريق الأحمر هجوميًا ودفاعيًا.
وفي نفس المجموعة، حقق الهلال السوداني فوزًا ثمينا على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف في أم درمان ليجعل المباراة المرتقبة اليوم في غاية الأهمية والإثارة لكلا الفريقين.
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب استاد "السلام"، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال، في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال
تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال
تقام مباراة الأهلي والهلال، على استاد "السلام"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريًا فور انطلاقها، عبر قناة beIN SPORT 1، بتعليق حفيظ دراجي.

فايلر يسعى لمصالحة جماهير الأهلي
ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، لمصالحة جماهير الأهلي عن طريق الحصول على أول 3 نقاط له في الموسم الحالي، بعد تعرضه للخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام الهلال
وتشهد مباراة اليوم غياب اثنين من عناصر الفريق الأساسية، وهم التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة والتي تحتاج إلى أسبوعين للعلاج، وأيمن أشرف، مدافع الفريق، بسبب الإيقاف نظرا لحصوله على بطاقة حمراء أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الماضية بالبطولة الأفريقية.


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