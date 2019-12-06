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عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:21 م
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بوابة الفجر
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حسم فريق ريال مدريد الإسباني أول صفقات الموسم الجديد في واحدة من أقوي المفاجئات للنادي الملكي قبل انطلاقة موسم 2020-2021.


واكدت تقارير هولندية صباح اليوم على أن ريال مدريد حسم التعاقد مع فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس بعد سلسلة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثية.


وكتبت صحيفة الديلي تليغراف الهولندية صباح اليوم: دوني فان دي بييك يحمل دمًا ملكيًا ابتداءً من 1 يوليو 2020، سيكون دوني فان دي بييك لاعبًا في صفوف ريال مدريد.


واضافت: لا أحد من الأطراف الثلاثة سواء نادي أياكس أو ريال مدريد أو اللاعب نفسه يريد تأكيد الصفقة في هذه المرحلة من الموسم إلا أن الإعلان الرسمي مجرد مسألة وقت.

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