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مواجهات متوازنة في دور الـ 16 من كأس إيطاليا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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كاس ايطاليا
كاس ايطاليا
عبدالقادر عرابي
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أعلن الإتحاد الإيطالي اليوم عن قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عن موسم 2019 - 2020.


وكانت مباريات دور الـ 32 قد أقيمت خلال الأسبوع المنصرم، وقد جنبت أصحاب المركز الثمانية الأولى من خوض الدور.

وجاءت القرعة متوازنة دون صدامات كبيرة، حيث سيواجه لاتسيو حامل اللقب فريق كريمونيسي، ويلتقي أتالانتا الوصيف مع نادي فيورنتينا في أصعب المواجهات.

ويلتقي يوفنتوس مع نادي أودينيزي، ويستضيف إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي فريق كالياري.

وجاءت القرعة الكاملة كما يلي.

1- نابولي - بيروجيا

2-  لاتسيو - كريمونيسي

3-  إنتر ميلان - كالياري

4- يوفنتوس - أودينيزي

5- فيورنتينا - أتالانتا

6- بارما - روما

7- ميلان - سبال

8- تورينو - جنوى

تقام المواجهات من مباراة واحدة، على أرضية الأندية المذكورة أولاً، وتجرى مواجهات هذا الدور في الفترة من 15 يناير حتى 22 يناير القادم.

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الكلمات المفتاحية

كاس ايطاليا رياضة الدور 32 الدور 16

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