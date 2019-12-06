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بالانفوجراف ..سحر نصر نستهدف جذب الصناعات المعدنية والألمونيوم للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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 قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها قامت بتسليم الدفعه الأولى من الوحدات الصناعية المطروحة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.

 

الإنتهاء من تسليم 80% من الوحدات الصناعية بميت غمر  خلال 2020:


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وبلغ إجمالي عدد طلبات التخصيص في الدفعه الأولى نحو 30 وحدة صناعية ، تمثل نسبة 33% من إجمالي الوحدات الصناعية التى طرحتهم الوزارة  بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر والبالغ عددهم 107 وحدة.

 

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية، أن الوحدات بالمنطقة الصناعية بميت غمر تتراوح مسحاتها بين 144 متر وحتى 576 متر، ويتم تسليم الوحدة بكافة المرافق من كهرباء ومياه والصرف الصحي.

 

 

وأشارت نصر،  إلى أنها تستهدف تسليم 80% من الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر خلال الربع الأول من 2020.

 

 

المنطقة الاستثمارية تستهدف جذب الصناعات المعدنية والألمونيوم:


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أكدت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مشيرة إلى أن أصحاب المشروعات فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، سيحصلون على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيتم إزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة.



طرح عدد من الوحدات الصناعية في كافة المناطق الاستثمارية:

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وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية ببنها، ثم سيتم طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بالصف قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤخرا على كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بالطرح، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروعًا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا امام المستثمرين

 

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