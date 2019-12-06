«كورة اون لاين» Kora live مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش

خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر ، يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته 0-1 أمام





مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز على نظيره السوداني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه 2-1 على ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأولى، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار

الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013.

وحصلت إدارة الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير "الأحمر"، في المواجهة إلى 15 ألف متفرج بدلاً من 10 آلاف، خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالإثارة والندية.

في المقابل، يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، وتكرار انتصاره على الأهلي بالقاهرة، بعدما سبق أن تغلب على نظيره المصري 1-0 في ذهاب دور 32 لنسخة البطولة عام 2004، ليطيح به مبكراً من المسابقة.







