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أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
حسن شحاتة
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يبحث كافة عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الجماهير العربية، لمشاهدة القمة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال، والتي تجمع بينهما مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس.

وتنطلق المباراة على ستاد السلام، الذي نجح الأهلي في عقد اتفاقية مع شركة استادات للحصول على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما، لذلك نقدمك لكم القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المنتظر، لمتابعتها حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد.

*- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

*- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

*- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.


 
*- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

*- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

*- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

*- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

*- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

*- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

*- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

*- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



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