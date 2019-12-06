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FREE اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر يلا شوت ONSPORT رابط ماتش الاهلي NOW كورة gool مشاهدة مباراة الاهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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بوابة الفجر
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FREE اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر يلا شوت ONSPORT رابط ماتش الاهلي NOW كورة gool مشاهدة مباراة الاهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

وتنطلق مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة. 

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السوداني المركز المركز الأول برصيد 3 نقاط .



عشاق كرة القدم في مصر والسودان والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشادة مباراة الأهلي والهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا هي خدمة مقدمة من الموقع للقراء في جميع أنحاء الوطن العربي لمتابعة اللقاء في أي مكان يتواجدون فيه.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي اللقاء اليوم وهو في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة التي تلقاها من فريق النجم الساحلي التونسي في مباراة افتتاحية الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة الأغلى لدى جماهير المارد الأحمر في مصر والعالم العربي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

كما يدخل نادي الهلال السوداني اللقاء وهو في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط من فوز حققه على فريق بلاتينيوم في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
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