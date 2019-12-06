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أمريكا: مقتل منفذ هجوم إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية بفلوريدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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علم أمريكا
علم أمريكا
الفجر
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أعلنت السلطات الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن وجود 3 قتلى و7 جرحى بينهم شرطيان في حادثة إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، ومقتل منفذ الهجوم، حسبما أفاد فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأوضحت تقارير، أن هناك مسلحاً أطلق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا،حسبما أفاد مسؤولين.

وقالت قاعدة بنساكولا الجوية في بيان نُشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار، وسيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وفي سياق متصل، هاجم مجهولون، قاعدة أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة سانا السورية.

وقد هبطت طائرات هليكوبتر هجومية روسية، في قاعدة جوية مترامية الأطراف في شمال سوريا، أخلتها القوات الأمريكية.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.

وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.

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الكلمات المفتاحية

قاعدة عسكرية فلوريدا أمريكا

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