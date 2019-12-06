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موسى الفواخري: الطلاق يهتز له عرش الرحمن (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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الشيخ موسى الفواخري
الشيخ موسى الفواخري
أمنية فوزي
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قالت متصلة تدعى "حنان"، إنها رأت في منامها أن منزل والدها يُهدم، متابعة: "أنا مطلقة وقاعدة في بيت والدي، وأُجبرت على طلاقي"، مضيفة أنها رأت في المنام أنها تزوجت بعد زوجها

وأوضح الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، أن اهتزاز المنزل وهدمه يشير إلى الإجبار على الطلاق، موضحًا أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن؛ لأنه تسبب في هدم المنازل.

وأكد "الفواخري"، خلال تقديم برنامج "أسرار الرؤى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أن النكاح مفتاح الرزق، وأن البنات هبة ومنحة وعطاء من الرحمن الرحيم، وأوصى المتصلة بكثرة الصلاة على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، معلقًا: "كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي فإنها لا ترد.

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الكلمات المفتاحية

منزل مفسر الأحلام الطلاق الصلاة على النبي الشيخ موسى الفواخري

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