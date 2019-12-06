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بورتو يهزم بورفؤاد ويحفاظ على صدارة القسم الثالث

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم نادي بورتو فوزا غاليا على حساب فريق بورفؤاد، بهدف نظيف، في ختام الجولة الثامنة من دوري ترتيب القسم الثالث للمجموعة السابعة.

جاء تشكيل بورتو مكون من أيمن غنيم ومصطفى على وبلال خميس ومحمد منير وكريم مسعد ومحمد بديع وعبدالرحمن عامر ومحمد خيري (فالكو) اسلام مسعود (عبد الله عبد العظيم) وأحمد صبحى وعمر غسان (محمود حرشة).

خاض بورفؤاد اللقاء بتشكيل تكون من : ايهاب كمال ومحمد لطفي ومحمد اسماعيل وأحمد مسعد ومحمد موافي ومحمود عماد ومحمد العزازي واسماعيلا كوندا وابراهيم ايكا وأحمد فرج ومحمد حماصه.

البدلاء : حسن ثروت ومحمود الخميسي وأحمد مجدي الروسي وأحمد ابو دنيا، ومحمد متعب ومحمد البغدادي وياقوت الخضيري وعبد الحي ناصر.

سجل بورتو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 8 للشوط الأول عن طريق اللاعب محمد بديع، من ركلة حرة مباشرة.

أدار المباراة الحكم عبد العزيز السيد، وعاونه محمود عامر، وحسام السجيني.

الفوز رفع رصيد الفريق السويسي، إلى 22 نقطة، ليحافظ على المركز الأول، بينما توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 18 نقطة بالمركز الثاني.


ترتيب المجموعة التاسعة

1- بورتو 22 نقطة

2- بورفؤاد 18 نقطة

3- سماد السويس 15 نقطة

4- غزل السويس 15 نقطة

5- النوبة 13 نقطة

6- الكهرباء 12 نقطة

7- دمياط 11 نقطة

8- البلدية 9 نقاط

9- الشهداء 8 نقاط

10- رأس البر 7 نقاط

11- ميت الخولي 7 نقاط

12- أبو شحاته 4 نقاط

13- أبو صوير 4 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط
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