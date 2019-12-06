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أنغام تُبهر الجمهور السعودي خلال حفلها بموسم الرياض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:30 م
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أنغام
أنغام
هدى زيدان
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احتلت الفنانة أنغام، صدارة الكلمات البحثية على محرك البحث الأشهر جوجل، بعد إحيائها لحفل غنائي أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخلال الحفل قدّمت أنغام باقة من أروع أغنياتها التي يعشقها جمهورها السعودي، ومن بينها "حالة خاصة جدًا وروحي وسنيني وأساميك الكبيرة"، وغيرها من أغنياتها القديمة والجديدة.

وتفاعل الجمهور السعودي بشدة مع أنغام خلال غنائها أغنية "ياريتك فاهمني"، والتي قابلها جمهورها السعودي بعاصفة من التصفيق الحاد، وهتافات الاستحسان.

وخلال الحفل أطلت أنغام بفستان سهرة شتوي أزرق اللون، ينتهي بأكمامٍ من الريش، زاد من تألقها خلال الحفل.

وجاءت إطلالة أنغام، لتكون الأكثر أناقة بين نجمات حفلات موسم الرياض، حيث أكملت إطلالاتها بإكسسوارات بسيطة ومكياج خفيف.

وتستعد أنغام لإحياء عدة حفلات خلال الفترة المقبلة بعدة دول عربية وأجنبية.
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