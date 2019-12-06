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Time Sport «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشرAHLY ONLINE

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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بوابة الفجر
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«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر

ويمكنكم متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

 
«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر


تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) 

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

 
«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر

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