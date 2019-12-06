Advertisements
Advertisements
Advertisements

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاين PL

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ  وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة  في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 . 

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً  نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية  للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا  .


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ربع ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ 35 دقيقة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعة و نصف

Time Sport «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشرAHLY ONLINE

منذ 43 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status