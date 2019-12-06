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4 تحت الصفر.. طقس السبت ودرجات الحرارة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تشهد البلاد غدا السبت، انخفاض جديد فى درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة فى سانت كاترين 4 تحت الصفر، بينما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الطقس غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربةـ وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 15 22
دمنهور 16 22
الإسكندرية 17 21
بلطيم 16 22
مطروح 17 22
السلوم 14 21
سيوة 09 21
بورسعيد 16 21
دمياط 17 21
الزقازيق 12 22
الإسماعيلية 10 22
السويس 14 23
العريش 13 20
رفح 12 20
رأس سدر 15 22
نخل 07 20
نويبع 16 22
طابا 11 20
كاترين 04 15
الطور 15 24
شرم الشيخ 18 24
الغردقة 18 23
مرسى علم 19 24
الفيوم 14 22
بنى سويف 13 22
المنيا 12 22
أسيوط 11 23
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25
أبوسمبل 13 24
الوادى الجديد 15 23
شلاتين 18 28
أبو رماد 17 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 19 25

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طقس السبت ودرجات الحرارة سانت كاترين درجات الحرارة حالة الجو بيان بدرجات الحرارة الارصاد الجوية

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