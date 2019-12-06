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« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة الأهلي الهلال السوداني بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي aHLY DAY

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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بوابة الفجر
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مباراة الاهلي والهلال فى الجوله الثانيه من بطوله دورى ابطال افريقيا فى المجموعه الثانيه من بطوله دورى ابطال افريقيا المجموعه التى تضم فريق الاهلى المصرى والنجم الساحلى والهلال السودانى وونادى بلاتينيوم ويستضيف فريق الاهلى المصرى شقيقه السودانى فريق الهلال على ملعب الاهلى كل فريق من الفريقين يرغب فى حصد الثلاثه نقاط وخاصه النادى الاهلى لان المباراه تقام على ارضيه ميدانه وبعد خسارته اول لقاء امام فريق النجم الساحلى

يدخل فريق الاهلى بعد الخساره الاولى من فريق النجم الساحلى بهدف دون رد يرغب اليوم فى لقاءه الثانى فى المجموعه الثانيه امام فريق الهلال متصدر المجموعه فى الفوز عليه والحصول على الثلاث نقاط ولعب الاخلى امام فريق النجم الساحلى فى المباراه الاولى فى بطوله دورى الابطال ويحتل حاليا المركز الرابع بدون نقاط وبفوز اليوم يصل للمركز الثانى والحصول على اول نقاط وكانت اخر مباراه للفريق فى بطوله كاس مصر امام فريق بنى سويف وفاز بها بثلاثه اهداف للاشئ

على الجانب الاخر يدخل فريق الهلال ضيفا اليوم على النادى الاهلى فى الجوله الثاينه من البطوله ولعب فريق الهلال اول مباراه له على ارضه فى السودان وفاز بها على فريق بلاتينيوم بهدفين لهدف وحصل على اول ثلاثه نقاط فى المجموعه ويحتل بهم المركز الاول ويرغب الفريق اليوم الخروج ولو بنقطه امام فريق الاهلى وعدم الخساره اى نقطه خارج ملعبه تعد مكسب للفريق

موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تبدا المباراة الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تبدا المباراة الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تبدا المباراة الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تبدا المباراة الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تبدا المباراة الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تبدا المباراة الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تبدا المباراة الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تبدا المباراة الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تبدا المباراة الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تبدا المباراة الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

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