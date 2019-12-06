انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق سيارة المواد البترولية بدائري الخصوص 

أمرت نيابة الخصوص، بإنتداب المعمل الجنائي لفحص حريق سيارة مواد بترولية علي الطريق الدائري نطاق مدينة الخصوص وبيان أسبابه وملابساته وإستدعاء سائق السيارة لسماع اقواله وطلب تحريات المباحث وتقدير الخسائر للحريق.



وكانت اجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، قد نجحت في السيطرة علي حريق في سيارة مواد بترولية محملة بالبنزين ال92 إنقلبت في نزلة مسطرد نطاق مدينة الخصوص علي الطريق الدائري حيث إشتعلت النيران فيكابينة القيادة والكاوتش ولم تصل لفنطاس البنزين حيث يجري تبريد وإستدعاء سيارة اخري لنقل البنزين لها من موقع الحادث.



لم يسفر الحادث عن إصابات او خسائر بشرية وتسبب فقط في تعطل جزئي للحركة المرورية حيث جري تجنيب الحمولة والسيارة المحترقة وتسيير الحركة المرورية وإعادة الحركة لطبيعتها.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية اخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الامير بالقليوبية وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء الى المكان حاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الأتجاهات وجري منع امتداده للمناطق المجاورة.



وكشفت المعاينة ان سائق السيارة بعد أن قفز من السيارة عقب نشوب حريق بها إثر ماس كهربائي ما أدى إلى إنقلابها علي الطريق في نزلة مسطرد بنطاق مدينة الخصوص وجرى السيطرة التامه علىة الحريق وجارى الان عمليات التبريد ونقل الحمولة بالسيارة المنقلبة لسيارة أخرى.



